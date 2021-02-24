Москва, 24 февраля, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от всех фракций направили в комитет Госдумы по госстроительству поправки об ответственности за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, устанавливается уголовная ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 февраля, об этом сообщила одна из авторов инициативы вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

ИА REGNUM

«Любая ответственность предполагает защиту общественных и нравственных идеалов. Ответственность, которая предлагается поправками, уже существует за реабилитацию нацизма и предполагает лишение свободы до 5 лет и устанавливает штраф до 5 млн рублей», — отметила Яровая.

Она напомнила о существовании общего правила, что минимальный порог ответственности составляет от 2 месяцев и, соответственно, от 5 тыс. рублей.

«Любое преступление всегда индивидуально, и только суд имеет право определить степень общественной опасности и все обстоятельства совершения преступления, определить соразмерность ответственности содеянному преступлению», — подчеркнула Яровая.

Поправки депутатов, предложенные «Единой Россией», уже поддержаны представителями всех фракций, отметила парламентарий.

Поправки вносятся ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти, который принят Госдумой в первом чтении 10 февраля.