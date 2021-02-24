Нью-Йорк, США, , 19:53 — REGNUM Поддержка какой-либо из сторон конфликта в Мьянме может спровоцировать насилие в этой стране. Позиция России в том, чтобы республика скорее вернулась в «нормальное русло».

Об этом 24 февраля сообщил журналистам первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, отметив, что Москва «очень встревожена» происходящим в Мьянме.

Полянский «Но мы не поддерживаем вмешательства во внутренние дела. В эту ловушку очень легко попасть».

Он добавил, что введения Совбезом ООН санкций в отношении мятежных властей Мьянмы пока не планируется, поскольку санкционное давление — не тот инструмент, с использованием которого можно торопиться.

Тем не менее, СБ ООН отреагирует на происходящее в республике, чтобы она могла выйти из нынешнего состояния, чтобы появилась возможность для диалога внутри страны.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первый день февраля в Мьянме произошёл военный переворот. США ввели санкции в отношении мятежников, так же поступила Великобритания.

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