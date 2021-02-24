Москва, , 19:51 — REGNUM Зависимость России от финансовой системы США надо максимально сократить, заявил 24 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью агентству Bloomberg.

Российский дипломат пояснил, что долларовая финансовая система стала источником постоянных враждебных действий.

«Нам нужно … устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях», — цитирует агентство слова Сергея Рябкова.

Кроме того, он отметил, что такие меры стали еще более актуальны после заявлений администрации нового президента США Джо Байдена о желании вновь расширить антироссийские санкции.

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