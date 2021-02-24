Москва, , 19:50 — REGNUM Роскомнадзор намерен проверить обоснованность блокировки ряда аккаунтов в социальной сети Twitter. Об этом сообщает 24 февраля пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Роскомнадзор сегодня направил письмо в адрес руководства Twitter с требованием предоставить списки ресурсов, доступ к которым был ограничен, а также разъяснить причины их блокировки.

Накануне администрация Twitter сообщила о выявлении и ограничении доступа к 100 учётным записям за «ведение пророссийской пропаганды» с целью «подрыва веры в стабильность НАТО», а также деятельность, «направленную против США и ЕС».

Роскомнадзор, как сообщается, запросил у социальной сети списки заблокированных аккаунтов и потребовал предоставить подтверждение их связи с российскими государственными органами.