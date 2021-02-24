Сыктывкар, , 19:48 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба уволил Романа Полшведкина с поста министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики. На должность главы министерства уже назначен Алексей Кузнецов, последнее время возглавлявший лесное хозяйство во Владимирской области.

Известно, что карьеру Кузнецов начал в Архангельской области. В разные годы он руководил леспромхозами, лесопильно-деревообрабатывающим комбинатом и лесозаводом. С 2010 года он работал в правительстве Мурманской области. Там он руководил комитетом лесного хозяйства.