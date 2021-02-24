Москва, , 21:37 — REGNUM Спрогнозировать изменение стоимости жилья в Москве даже на фоне резкого падения спроса не представляется возможным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

Комментируя новость о том, что по итогам января количество сделок со вторичным жильем в столице сократилось на 4,5% в годовом выражении и на 62% по сравнению с декабрём 2020 года, эксперт не стал утверждать, что эта тенденция приведет к снижению цен на столичную недвижимость.

«Борются две тенденции. Одна связана с разгоном инфляции и недвижимость традиционно рассматривается многими как надёжное вложение. А вторая тенденция связана с тем, что платёжеспособный спрос на недвижимость снижается. И сказать, какая тенденция окажется сильнее, нельзя. По ценовой динамике делать однозначные выводы сложно», — сказал Хестанов.