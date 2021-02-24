Белград, , 19:54 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 24 февраля провел встречу с недавно избранным патриархом Сербским Порфирием (Перичем).

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик рассказал иерарху о ситуации в Косово и обсудил с ним меры поддержанию мира и стабильности в крае, а также помощь сербскому населению Косово, в том числе экономическую.

После встречи Вучич заявил, что они с патриархом достигли взаимопонимания и поблагодарил церковного предстоятеля за терпение и способность слушать.

По традиции, политик подчеркнул, что диалог с Приштиной будет непростым. При этом Вучич потребовал, чтобы продолжение диалога происходило под руководством Евросоюза.

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