Белград, 24 февраля, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 24 февраля провел встречу с недавно избранным патриархом Сербским Порфирием (Перичем).

Predsednik.rs Александр Вучич и патриарх Порфирий

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик рассказал иерарху о ситуации в Косово и обсудил с ним меры поддержанию мира и стабильности в крае, а также помощь сербскому населению Косово, в том числе экономическую.

После встречи Вучич заявил, что они с патриархом достигли взаимопонимания и поблагодарил церковного предстоятеля за терпение и способность слушать.

По традиции, политик подчеркнул, что диалог с Приштиной будет непростым. При этом Вучич потребовал, чтобы продолжение диалога происходило под руководством Евросоюза.