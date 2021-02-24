Киев, , 19:38 — REGNUM Служба безопасности Украины сообщила о подозрении политическому эксперту Юрию Дудкину, заявив о его причастности к «подрывной деятельности в интересах российских спецслужб».

Соответствующую информацию пресс-служба СБУ обнародовала вечером 24 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, подозрение Дудкину сообщено под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст.111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). В настоящее время политолог задержан.

Следователи СБУ установили, что по заданию «кураторов» эксперт создал сеть, в которую входили несколько веб-ресурсов, и распространял на них «заказной контент», в том числе от своих координаторов из российского «Первого канала».

Отдельно спецслужба отмечает, что Дудкин принимал участие в прямых эфирах политических ток-шоу на запрещенных на Украине российских телеканалах — причем «не только способствовал разжиганию межнациональной розни, но и систематически получал за это денежное вознаграждение от заказчиков».

Соответственно, делает вывод СБУ, политолог совершал действия в ущерб территориальной целостности, обороноспособности государства и принимал участие «в проведении подрывной деятельности против Украины со стороны России».

ИА REGNUMнапоминает, что ранее сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к украинскому военному и политическому эксперту Юрию Дудкину. Позже политолог уточнил, что его обвиняют в государственной измене.

В свою очередь, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что окажет Дудкину правовую помощь в защите его конституционных прав, чести, достоинства и деловой репутации. По мнению ОПЗЖ, президент Зеленскийпродолжает делать из Украины полицейское государство, в котором расправа над инакомыслящими становится основным инструментом сохранения режима.