Томск, 24 февраля 2021, 19:31 — REGNUM В Томском государственном педагогическом университете стартовал первый полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего — студенты», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» Конкурсные испытания пройдут в течение трех дней с 24 по 26 февраля. Проект проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Оргкомитет возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.
В торжественной церемонии открытия полуфинала приняли участие: заместитель директора Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Министерства просвещения РФ Сергей Антонов, главный федеральный инспектор по Томской области Владимир Сирчук, ректор Томского государственного педагогического университета Андрей Макаренко, депутат Государственной думы РФ Татьяна Соломатина и руководитель профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты» АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Богданцев.
Главный федеральный инспектор по Томской области Владимир Сирчук поздравил участников и организаторов конкурса с открытием первого полуфинала от имени и поручению полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло: «Мне очень приятно приветствовать вас в одном из самых старейших вузов Сибири. Хочу пожелать вам успехов в будущей работе, успехов в предстоящих соревнованиях. Я хочу, чтобы те знания, которые вы будете получать, и которые будете отдавать новому поколению, способствовали развитию нашей любимой родины — России».
От Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в полуфинале принимают участие 83 студента, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования.
Сибирский федеральный округ представляют 70 полуфиналистов: Томская область — 20 студентов, Красноярский край — 16, Новосибирская область — 12 студентов, Алтайский край — 10, Омская область — 8 участников, Иркутская область — 3, Кемеровская область — 1 студент.
Дальневосточный федеральный округ представляют 13 полуфиналистов: Амурская область — 4 студента, Приморский край — 3 участника, Камчатский край и Республика Саха (Якутия) — по 2 полуфиналиста, Еврейская автономная область и Забайкальский край по одному студенту.
Кроме того, как и год назад, когда в полуфинале конкурса «Учитель будущего» в Томске вместе с командами опытных педагогов дебютировали студенты, сегодня в полуфинале наравне с представителями вузов попробуют свои силы четверо студентов Томского государственного педагогического колледжа.
Торжественное открытие полуфинала продолжилось видеообращением заместителя губернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмилы Огородовой.
В предметном тестировании наибольшее количество полуфиналистов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов выбрали психологию, историю, русский язык и метапредмет (совокупность различных предметов, которые преподаются в начальной школе). Среди участников почти 20% юношей, остальные девушки.
Заместитель директора департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Министерства просвещения РФ Сергей Антоновотметил, что министерство прилагает достаточно много усилий, чтобы проводить такие мероприятия. Он подчеркнул, что высшие должностные лица и государственные органы уделяют большое внимание вопросам развития образования.
Конкурсные испытания пройдут в течение трех дней. Участников ждет комплексная оценка психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. По результатам выполненных заданий, будет сформирован индивидуальный рейтинг каждого участника. В ходе полуфинала также пройдут обучающие и коммуникационные мероприятия с приглашенными экспертами.
Конкурсная программа включает в себя кейс-турнир (решение психолого-педагогических кейсов); проектный спринт «Школа будущего» (разработка решений для конкретных школ региона); стратегическую игру «Педагогический ориентир».
В рамках полуфинала для участников также пройдут такие мероприятия как нетворкинг, педагогические мастерские, культурно-образовательная программа и панельная дискуссия «Образ учителя будущего. Какого выпускника ждут в школе?», модератором которой выступит Евгений Сжёнов, ведущий эксперт Института образования ВШЭ, научный руководитель Экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика».
По итогам окружного полуфинала будут определены студенты, которые примут участие в финале конкурса.
Финалисты получат возможность пройти образовательные стажировки во Всероссийских детских центрах («Артек», «Океан», «Орленок», «Смена»), а также в Образовательном центре «Сириус».
Цель конкурса - поиск, развитие и поддержка студентов, которые планируют связать свою профессиональную деятельность с системой образования (в том числе студенты любых вузов, которые планируют или уже работают в системе дополнительного образования, планируют получить вторую специальность «педагог» или являются участниками студенческих педагогических отрядов).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».