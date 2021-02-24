Томск, 24 февраля 2021, 19:31 — REGNUM В Томском государственном педагогическом университете стартовал первый полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего — студенты», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» Конкурсные испытания пройдут в течение трех дней с 24 по 26 февраля. Проект проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Оргкомитет возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

В торжественной церемонии открытия полуфинала приняли участие: заместитель директора Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Министерства просвещения РФ Сергей Антонов, главный федеральный инспектор по Томской области Владимир Сирчук, ректор Томского государственного педагогического университета Андрей Макаренко, депутат Государственной думы РФ Татьяна Соломатина и руководитель профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты» АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Богданцев.

Главный федеральный инспектор по Томской области Владимир Сирчук поздравил участников и организаторов конкурса с открытием первого полуфинала от имени и поручению полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло: «Мне очень приятно приветствовать вас в одном из самых старейших вузов Сибири. Хочу пожелать вам успехов в будущей работе, успехов в предстоящих соревнованиях. Я хочу, чтобы те знания, которые вы будете получать, и которые будете отдавать новому поколению, способствовали развитию нашей любимой родины — России».

«Цель конкурса «Учитель будущего. Студенты» - поиск, развитие, поддержка перспективных студентов, которые хотят развиваться и планируют связать свою будущую деятельность с учительской профессией. В ходе отборочных этапов мы наблюдали живой интерес к конкурсу среди представителей более чем 400 вузов России. Мы рады, что активные, талантливые студенты различных специальностей планируют стать учителями. Уверен, участие в конкурсе даст рывок будущим педагогам для личностного и профессионального развития. Впереди конкурсантов ждут 3 дня насыщенной программы, интересные задания, новые знакомства, обратная связь от экспертов. Очные испытания позволят сформировать каждому участнику компетенции, получить опыт командной работы», рассказал журналистам руководитель проекта «Учитель будущего. Студенты» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Богданцев.

От Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в полуфинале принимают участие 83 студента, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования.

Сибирский федеральный округ представляют 70 полуфиналистов: Томская область — 20 студентов, Красноярский край — 16, Новосибирская область — 12 студентов, Алтайский край — 10, Омская область — 8 участников, Иркутская область — 3, Кемеровская область — 1 студент.

Дальневосточный федеральный округ представляют 13 полуфиналистов: Амурская область — 4 студента, Приморский край — 3 участника, Камчатский край и Республика Саха (Якутия) — по 2 полуфиналиста, Еврейская автономная область и Забайкальский край по одному студенту.

Кроме того, как и год назад, когда в полуфинале конкурса «Учитель будущего» в Томске вместе с командами опытных педагогов дебютировали студенты, сегодня в полуфинале наравне с представителями вузов попробуют свои силы четверо студентов Томского государственного педагогического колледжа.

Торжественное открытие полуфинала продолжилось видеообращением заместителя губернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмилы Огородовой.

«Дорогие конкурсанты, организаторы, президентская платформа «Россия — страна возможностей», сотрудники Министерства просвещения, Минобрнауки, а также сотрудники субъектов Российской Федерации, которые имеют отношение к такому прекрасному конкурсу «Учитель будущего. Студенты», разрешите приветствовать вас на томской земле, в регионе, который сформировался и развивается, как регион образования и науки, — обратилась к участникам Людмила Огородова, — Объявленные президентом национальные цели предъявляют высокие требования и к системе образования и к его качеству. Томский государственный педагогический университет готовит молодых педагогов для наших школ и дошкольных учреждений, и сегодня в школу приходят активные, очень амбициозные люди. Они чувствуют настроение школьников, передают им знания в области цифровых технологий, позволяют выстраивать персонифицированные образовательные треки. Отличительной особенностью региона является то, что не только выпускники педагогического университета, но и других университетов приходят в школу. Мы уверены, что сегодня у нас в регионе есть классная команда будущих молодых педагогов. Я желаю вам всем сегодня успешного участия в конкурсе!»

В предметном тестировании наибольшее количество полуфиналистов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов выбрали психологию, историю, русский язык и метапредмет (совокупность различных предметов, которые преподаются в начальной школе). Среди участников почти 20% юношей, остальные девушки.

Заместитель директора департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Министерства просвещения РФ Сергей Антоновотметил, что министерство прилагает достаточно много усилий, чтобы проводить такие мероприятия. Он подчеркнул, что высшие должностные лица и государственные органы уделяют большое внимание вопросам развития образования.

«Мы стараемся увидеть те инициативы, которые выдвигают университеты, чтобы развивать в дальнейшем педагогическое образование. С этого года на базе вузов будут создаваться технопарки, центры непрерывного повышения квалификации для педагогов, поэтому задач стоит достаточно много и вам предстоит постоянно совершенствоваться. Позвольте от лица министерства и от себя лично пожелать вам успехов, драйва и победы!», отметил Сергей Антонов.

Конкурсные испытания пройдут в течение трех дней. Участников ждет комплексная оценка психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. По результатам выполненных заданий, будет сформирован индивидуальный рейтинг каждого участника. В ходе полуфинала также пройдут обучающие и коммуникационные мероприятия с приглашенными экспертами.

Конкурсная программа включает в себя кейс-турнир (решение психолого-педагогических кейсов); проектный спринт «Школа будущего» (разработка решений для конкретных школ региона); стратегическую игру «Педагогический ориентир».

В рамках полуфинала для участников также пройдут такие мероприятия как нетворкинг, педагогические мастерские, культурно-образовательная программа и панельная дискуссия «Образ учителя будущего. Какого выпускника ждут в школе?», модератором которой выступит Евгений Сжёнов, ведущий эксперт Института образования ВШЭ, научный руководитель Экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика».

«Участие в масштабном федеральном конкурсном движении особенно важно для тех, кто выбрал благородную профессию учителя, встал на путь воспитания и учения нового поколения, готов сопровождать ребенка в уверенную взрослую жизнь, — сказал на открытии ректор Томского государственного педагогического университета Андрей Макаренко, — Не менее значимо для нашей страны стремление молодых профессионалов стать учителями. Эту готовность выразили как студенты педагогических, так и непрофильных вузов. Профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты», организованный президентской платформой «Россия — страна возможностей» совместно с Минпросвещения России и Минобрнауки России, станет для них первой, но очень мощной стартовой площадкой, позволит заявить о себе как о профессиональных педагогах».

По итогам окружного полуфинала будут определены студенты, которые примут участие в финале конкурса.

Финалисты получат возможность пройти образовательные стажировки во Всероссийских детских центрах («Артек», «Океан», «Орленок», «Смена»), а также в Образовательном центре «Сириус».

Цель конкурса - поиск, развитие и поддержка студентов, которые планируют связать свою профессиональную деятельность с системой образования (в том числе студенты любых вузов, которые планируют или уже работают в системе дополнительного образования, планируют получить вторую специальность «педагог» или являются участниками студенческих педагогических отрядов).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».