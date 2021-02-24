Томск, , 19:31 — REGNUM В Томском государственном педагогическом университете стартовал первый полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего — студенты», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» Конкурсные испытания пройдут в течение трех дней с 24 по 26 февраля. Проект проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Оргкомитет возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

В торжественной церемонии открытия полуфинала приняли участие: заместитель директора Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Министерства просвещения РФ Сергей Антонов, главный федеральный инспектор по Томской области Владимир Сирчук, ректор Томского государственного педагогического университета Андрей Макаренко, депутат Государственной думы РФ Татьяна Соломатина и руководитель профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты» АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Богданцев.

Главный федеральный инспектор по Томской области Владимир Сирчук поздравил участников и организаторов конкурса с открытием первого полуфинала от имени и поручению полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло: «Мне очень приятно приветствовать вас в одном из самых старейших вузов Сибири. Хочу пожелать вам успехов в будущей работе, успехов в предстоящих соревнованиях. Я хочу, чтобы те знания, которые вы будете получать, и которые будете отдавать новому поколению, способствовали развитию нашей любимой родины — России».

«Цель конкурса «Учитель будущего. Студенты» - поиск, развитие, поддержка перспективных студентов, которые хотят развиваться и планируют связать свою будущую деятельность с учительской профессией. В ходе отборочных этапов мы наблюдали живой интерес к конкурсу среди представителей более чем 400 вузов России. Мы рады, что активные, талантливые студенты различных специальностей планируют стать учителями. Уверен, участие в конкурсе даст рывок будущим педагогам для личностного и профессионального развития. Впереди конкурсантов ждут 3 дня насыщенной программы, интересные задания, новые знакомства, обратная связь от экспертов. Очные испытания позволят сформировать каждому участнику компетенции, получить опыт командной работы», — рассказал журналистам руководитель проекта «Учитель будущего. Студенты» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Богданцев.

От Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в полуфинале принимают участие 83 студента, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования.

Сибирский федеральный округ представляют 70 полуфиналистов: Томская область — 20 студентов, Красноярский край — 16, Новосибирская область — 12 студентов, Алтайский край — 10, Омская область — 8 участников, Иркутская область — 3, Кемеровская область — 1 студент.

Дальневосточный федеральный округ представляют 13 полуфиналистов: Амурская область — 4 студента, Приморский край — 3 участника, Камчатский край и Республика Саха (Якутия) — по 2 полуфиналиста, Еврейская автономная область и Забайкальский край по одному студенту.

Кроме того, как и год назад, когда в полуфинале конкурса «Учитель будущего» в Томске вместе с командами опытных педагогов дебютировали студенты, сегодня в полуфинале наравне с представителями вузов попробуют свои силы четверо студентов Томского государственного педагогического колледжа.

Торжественное открытие полуфинала продолжилось видеообращением заместителя губернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмилы Огородовой.

«Дорогие конкурсанты, организаторы, президентская платформа «Россия — страна возможностей», сотрудники Министерства просвещения, Минобрнауки, а также сотрудники субъектов Российской Федерации, которые имеют отношение к такому прекрасному конкурсу «Учитель будущего. Студенты», разрешите приветствовать вас на томской земле, в регионе, который сформировался и развивается, как регион образования и науки, — обратилась к участникам Людмила Огородова, — Объявленные президентом национальные цели предъявляют высокие требования и к системе образования и к его качеству. Томский государственный педагогический университет готовит молодых педагогов для наших школ и дошкольных учреждений, и сегодня в школу приходят активные, очень амбициозные люди. Они чувствуют настроение школьников, передают им знания в области цифровых технологий, позволяют выстраивать персонифицированные образовательные треки. Отличительной особенностью региона является то, что не только выпускники педагогического университета, но и других университетов приходят в школу. Мы уверены, что сегодня у нас в регионе есть классная команда будущих молодых педагогов. Я желаю вам всем сегодня успешного участия в конкурсе!»

В предметном тестировании наибольшее количество полуфиналистов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов выбрали психологию, историю, русский язык и метапредмет (совокупность различных предметов, которые преподаются в начальной школе). Среди участников почти 20% юношей, остальные девушки.

Заместитель директора департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Министерства просвещения РФ Сергей Антоновотметил, что министерство прилагает достаточно много усилий, чтобы проводить такие мероприятия. Он подчеркнул, что высшие должностные лица и государственные органы уделяют большое внимание вопросам развития образования.

«Мы стараемся увидеть те инициативы, которые выдвигают университеты, чтобы развивать в дальнейшем педагогическое образование. С этого года на базе вузов будут создаваться технопарки, центры непрерывного повышения квалификации для педагогов, поэтому задач стоит достаточно много и вам предстоит постоянно совершенствоваться. Позвольте от лица министерства и от себя лично пожелать вам успехов, драйва и победы!», — отметил Сергей Антонов.

Конкурсные испытания пройдут в течение трех дней. Участников ждет комплексная оценка психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. По результатам выполненных заданий, будет сформирован индивидуальный рейтинг каждого участника. В ходе полуфинала также пройдут обучающие и коммуникационные мероприятия с приглашенными экспертами.

Конкурсная программа включает в себя кейс-турнир (решение психолого-педагогических кейсов); проектный спринт «Школа будущего» (разработка решений для конкретных школ региона); стратегическую игру «Педагогический ориентир».

В рамках полуфинала для участников также пройдут такие мероприятия как нетворкинг, педагогические мастерские, культурно-образовательная программа и панельная дискуссия «Образ учителя будущего. Какого выпускника ждут в школе?», модератором которой выступит Евгений Сжёнов, ведущий эксперт Института образования ВШЭ, научный руководитель Экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика».

«Участие в масштабном федеральном конкурсном движении особенно важно для тех, кто выбрал благородную профессию учителя, встал на путь воспитания и учения нового поколения, готов сопровождать ребенка в уверенную взрослую жизнь, — сказал на открытии ректор Томского государственного педагогического университета Андрей Макаренко, — Не менее значимо для нашей страны стремление молодых профессионалов стать учителями. Эту готовность выразили как студенты педагогических, так и непрофильных вузов. Профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты», организованный президентской платформой «Россия — страна возможностей» совместно с Минпросвещения России и Минобрнауки России, станет для них первой, но очень мощной стартовой площадкой, позволит заявить о себе как о профессиональных педагогах».

По итогам окружного полуфинала будут определены студенты, которые примут участие в финале конкурса.

Финалисты получат возможность пройти образовательные стажировки во Всероссийских детских центрах («Артек», «Океан», «Орленок», «Смена»), а также в Образовательном центре «Сириус».

Цель конкурса - поиск, развитие и поддержка студентов, которые планируют связать свою профессиональную деятельность с системой образования (в том числе студенты любых вузов, которые планируют или уже работают в системе дополнительного образования, планируют получить вторую специальность «педагог» или являются участниками студенческих педагогических отрядов).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».