Москва, 24 февраля, 2021, 21:35 — ИА Регнум. Зафиксированный в январе спад спроса на вторичное жилье в Москве будет иметь не сезонный, а постоянный характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Комментируя новость о том, что по итогам января количество сделок со вторичным жильем в столице сократилось на 4,5% в годовом выражении и на 62% по сравнению с декабрём 2020 года, эксперт заявил о том, что эта тенденция связана с несколькими причинами.

«Мне кажется, что спад продолжится по нескольким причинам. Во-первых, происходит исчерпание, скажем так, базы потенциальных покупателей», — сказал Хестанов.

По его словам, покупательский бум в недвижимости длится уже долго. Многие люди, которые предполагали приобрести или улучшить жилищные условия, это сделали. Обычно, чем больше длится покупательский бум, тем сильнее происходит спад, отмечает экономист.

Во-вторых, в России, с большой долей вероятности, произойдёт ужесточение правил ипотечного кредитования Центробанком. За счёт этого доступность ипотечного кредитования, в том числе на вторичном рынке, снизится. И третий фактор — ожидается рост ключевой ставки Центробанка.

«Показательно, что уже начали расти ставки по длинным депозитам — свыше одного года, а это хороший опережающий индикатор — банки ожидают увеличения ключевой, а рост ставки Центробанка автоматически гарантирует удорожание ипотеки», — сказал Хестанов.