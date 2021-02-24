Каракас, , 19:29 — REGNUM Персоной нон грата объявлена посол Европейского союза в Венесуэле Исабель Брильанте Педросу, передаёт 24 февраля Telesur.

Флаг Венесуэлы Jonathan Alvarez C

По этому поводу выступил сегодня, 24 февраля, венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса, пояснив, что президент страны Николас Мадуро принял соответствующее решение: Педросе вручили ноту.

Европейский дипломат должна в течение 72 часов уехать из Венесуэлы. Действия Каракаса являются ответом на новые санкции Брюсселя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЕС внёс фамилии 18 венесуэльских граждан в санкционный список. Среди подсанкционных лиц оказалась председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Индира Альфонсо.

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