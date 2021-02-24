Москва, , 19:26 — REGNUM Футбольный клуб «Спартак» (Москва) исключил из заявки на сезон бразильского спортсмена Педро Рошу. Об этом 24 февраля сообщается на сайте РПЛ.

В январе Роша вернулся в расположение «Спартака» после аренды в «Фламенго» (Бразилия). А на прошлой неделе клуб дозаявил 26-летнего нападающего для участия в РПЛ.

24 февраля «Аякс» (Амстердам) объявил о договоренности по переходу полузащитника Куинси Промеса.

Роша перешёл в московский клуб в 2017 г., провёл 19 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.