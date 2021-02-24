Москва, , 19:19 — REGNUM В 2021 году государственный долг России продолжит расти, но власти РФ должны понимать, что пространства для маневра остается все меньше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что в 2020 году государственный долг РФ вырос почти на 40%.

«Практически вся сумма прироста государственного долга пошла на покрытие дефицита государственного бюджета 2020 года, который составил 4,7 трлн рублей, — сказал Ордов. — В 2021 году прогнозируется дефицит в размере 2,7 трлн рублей, поэтому рост государственного долга продолжится. Пока ситуация с 17,8% долга от ВВП не выглядит угрожающей, особенно на фоне ведущих мировых стран. Например, в США доля долга в ВВП составляет порядка 110%, и количество стран, в которых госдолг превышает 100% от ВВП только увеличивается. Глядя на эти цифры, понимаешь, что у нас еще есть простор для бюджетного маневра, но он не безграничен».

Привлечение долга в 2020 году, как пояснил Ордов, позволило не расходовать средства государственного резервного фонда, сохранив их на черный день. Но по мере увеличения суммы долга вырастают и расходы на его обслуживание, что в среднесрочной перспективе может стать вполне ощутимым.

«Сегодняшние расходы бюджета, финансируемые за счет госдолга, должны иметь инвестиционный характер, то есть окупаться за определенный период, иначе проеденные сегодня средства завтра приведут к разбалансировке госфинансов и потребуют увеличения налогового давления, — сказал Ордов. — Для тех, кто помнит 1998 год ассоциации пугающие, но на самом деле ничего общего между сегодняшним ростом долга и пирамидой российских государственных краткосрочных облигаций конца прошлого века нет. Долг преимущественно привлекается внутренний, тем самым отсутствует валютный риск и возможность бесконтрольного и фатального влияния долга на краткосрочную надежность российской финансовой системы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что увеличенный в 2020 году до 17,8% от ВВП размер государственного долга России находится на вполне комфортном уровне.