Варшава, , 19:18 — REGNUM В Польше растет ежесуточное число новых случаев заражения коронавирусом и госпитализации пациентов с диагнозом COVID-19, сообщает 24 февраля Radio Lublin со ссылкой на главу польского минздрава Адама Недзельского.

По его словам, в стране набирает силу третья волна коронавируса.

«Третья волна коронавируса набирает обороты… Последние две недели мы наблюдаем ежедневный рост числа инфицированных. Сегодня у нас 12 146 новых подтверждённых случаев коронавируса. Мы превысили рубеж в 10 тыс.», — цитирует Radio Lublin слова Недзельского.

Польский министр напомнил, что неделю назад в стране ежесуточно фиксировалось не более шести тыс. новых случаев заражения в сутки.

Ранее власти Польши уже прогнозировали новую волну пандемии со среднесуточным числом заражений на уровне 10 — 12 тыс.

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