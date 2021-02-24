Нью-Йорк, США, 24 февраля 2021, 19:18 — REGNUM Вопрос стратегической стабильности — это тема, по которой Москва готова вести с Вашингтоном диалог, сообщил 24 февраля журналистам первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Российский дипломат добавил, что продление Россией и США Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) заложило хорошую основу для дальнейшего диалога двух стран.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, США согласились на продление СНВ-3, когда до его завершения осталось несколько дней. 29 января 2021 г. президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ: СНВ-3 продлён до 5 февраля 2026 г.
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