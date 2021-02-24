Нью-Йорк, США, , 19:18 — REGNUM Вопрос стратегической стабильности — это тема, по которой Москва готова вести с Вашингтоном диалог, сообщил 24 февраля журналистам первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский «Есть много того, что мы можем сделать вместе, особенно в области стратегической стабильности. Мы готовы для серьёзных, конструктивных дискуссий по этому вопросу».

Российский дипломат добавил, что продление Россией и США Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) заложило хорошую основу для дальнейшего диалога двух стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США согласились на продление СНВ-3, когда до его завершения осталось несколько дней. 29 января 2021 г. президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ: СНВ-3 продлён до 5 февраля 2026 г.

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