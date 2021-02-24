Нижний Новгород, , 19:16 — REGNUM Государственный обвинитель просит суд приговорить к семи годам лишения свободы и году ограничения свободы жителя Нижнего Новгорода, организовавшего подпольную ячейку секты «Свидетели Иеговы» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России), пишут нижегородские СМИ.

По версии следственных органов, обвиняемый в экстремизме нижегородец и его соучастники умышленно организовал и руководил автономным подразделением запрещенной религиозной организации.

Также отмечается, что ранее, весной 2020 года против супруги задержанного сектанта было возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности запрещенной в России организации.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2017 года Верховный суд России официально признал «Управленческий центр Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.