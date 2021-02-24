Москва, , 19:16 — REGNUM В России цена квадратного метра жилья зависит от настроения девелоперов больше, чем от любого другого фактора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов, комментируя ситуацию с ценами на жилье в 2021 году.

«Можно только посочувствовать участникам девелоперского бизнеса, а ведь от их уверенности в завтрашнем дне цена квадратного метра зависит больше, чем от любого другого фактора, — сказал Ордов. — Если строительный сектор поверит в то, что льготная ипотека будет отменена, а скачок спроса конца 2020 — начала 2021 годов был лишь краткосрочной реакцией на новые экономические условия, то падение темпов строительства может существенно разогнать цены, поддержав текущий тренд».

В тоже время, как полагает Ордов, уход от «регуляторной гильотины» способен относительно быстро мобилизовать ресурсы строительных компаний, и тогда, даже несмотря на льготные ипотеки и инвестиционный спрос на квартиры, цены перестанут расти «как ужаленные».

«Инвестиционный спрос на объекты жилой недвижимости снова в моде, — добавил Ордов. — Подобного рода инвестиции доступны не для каждого гражданина, поэтому посткризисное восстановление может обеспечить приток новых страждущих защиты собственных сбережений. Причем это выгодно всем участникам процесса и обществу в целом. Как говорил Чарльз Уорнер: «На городской земле лучше всего растут налоги». А налоги — это доходы государства, которые можно потратить на социальные цели».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что из-за сокращения реальных доходов многих российских граждан платежеспособный спрос на недвижимость сократится.