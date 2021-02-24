Мурманск, , 19:13 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назначил министром имущественных отношений региона Викторию Минкину, которая возглавляла ведомство последние восемь месяцев с приставкой «и.о.»

"За последние несколько месяцев Виктория Юрьевна проявила себя высококлассным специалистом, несмотря на целый набор задач, связанных с перераспределением полномочий. Спасибо за проделанную работу. Желаю удачи на посту министра», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, новости об отставках и назначениях в мурманском правительстве не являются редкими — состав команды действующего губернатора обновлялся весь минувший год. Сам глава региона, подводя итоги 2020-го, заявлял, что год принес ему кадровые разочарования и анонсировал обновление состава правительства.