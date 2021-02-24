Мурманск, 24 февраля 2021, 19:13 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назначил министром имущественных отношений региона Викторию Минкину, которая возглавляла ведомство последние восемь месяцев с приставкой «и.о.»
Как сообщало ИА REGNUM, новости об отставках и назначениях в мурманском правительстве не являются редкими — состав команды действующего губернатора обновлялся весь минувший год. Сам глава региона, подводя итоги 2020-го, заявлял, что год принес ему кадровые разочарования и анонсировал обновление состава правительства.