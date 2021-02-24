Москва, , 19:12 — REGNUM Из-за сокращения реальных доходов многих российских граждан платежеспособный спрос на недвижимость сократится, что может привести если не к снижению цен на жилье, то, по крайней мере, к их стабилизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал версию о том, что в 2021 году в РФ прекратится рост цен на жилье.

Жильё и деньги

«Ипотечные кредиты являются выгодным вложением для банков, так как они относятся к разряду обеспеченных, а значит, несут в себе меньше рисков для банка. Обеспечением, как правило, выступает приобретаемое жилье или иная движимость, — сказал Марков. — В апреле 2020 года российское правительство в рамках поддержки строительной отрасли в связи с пандемией коронавируса запустило программу льготного кредитования, которая позволила желающим гражданам взять ипотечные кредиты под ставку 6,5% и менее. Вскоре после этого застройщики повысили цены на жилье, которое в итого стало обходиться жителям России во столько же, если не дороже, несмотря на сокращение расходов на ипотеку».

По мнению Маркова, учитывая то, что в связи с наметившейся стабилизацией экономической ситуации в стране правительство РФ постепенно отменяет различные льготы и иные меры поддержки, введенные в связи с коронавирусом, то вполне логично ожидать и отмены льготной ипотеки.

«В связи с этим, а также из-за сокращения реальных доходов многих российских граждан платежеспособный спрос на недвижимость сократится, что может привести если не к снижению цен на недвижимость, то, по крайней мере, к их стабилизации», — считает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что программу льготной ипотеки в РФ нужно продлить и скорректировать в сторону семей с низкими доходами.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ сохраняется спрос только на самое дешевое жилье – мнение эксперта