Афины , , 19:27 — REGNUM Продление карантина в Греции еще на две недели не удержало рост числа заражений коронавирусом в стране. Во вторник, 23 февраля, суточная заражаемость впервые с 2 декабря 2020 года превысила отметку в 2000 случаев. Сегодня, 24 февраля, только в утренние часы было выявлено 1200 зараженных.

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в настоящее время рассматривается возможность повторного продления карантина еще на одну неделю.

К 15:00 в стране выявили уже 1913 новых случаев заражения, из них пять — при въезде в страну. Всего у Греции выявлено 184 686 случаев заражения при населении в 10,72 миллиона человек. Однако эти цифры кажутся не столь пугающими по сравнению с соседней Северной Македонией, где на 2 миллиона населения уже приходится свыше ста тысяч заразившихся.

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