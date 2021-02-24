Нижний Новгород, , 19:11 — REGNUM Госучреждение «Центр безопасности дорожного движения» заключило государственный контракт на установку и обслуживание в течение пяти лет стационарных комплексов фото‑ и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Нижегородской области.

Как отмечают в региональном министерстве транспорта и дорог, сумма контракта превышает 240 млн рублей.

По имеющейся информации, в течение этого года на нижегородских дорогах и автотрассах должны появиться в общей сложности 53 новые камеры наблюдения. Из них 15 уже установили.

В ведомстве сообщили, что новые комплексы способны фиксировать такие нарушения ПДД, как: превышение разрешенной скорости, пересечение линий дорожной разметки, езда по встречной или по выделенной для общественного транспорта полосе, а также движение грузовиков по крайней левой полосе и езда по обочине.

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