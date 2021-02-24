Москва, , 19:05 — REGNUM США не стремятся быть первым государством, которое выпустит цифровую национальную валюту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала высказывание руководителя ФРС США, который признался, что в центральном банке Америки пока только думают о том, стоит ли вводить цифровой доллар.

«США рассматривают вопрос введения цифрового доллара уже больше года, — сказала Кошелева. — Как заявляют представители правительственных и финансовых структур страны, США не стремится быть первым государством, которое выпустит цифровую национальную валюту. Гораздо важнее продумать все механизмы интеграции цифровых денег и не нанести вреда мировой экономике, которая зависима от доллара».

С одной стороны, как пояснила Кошелева, у цифрового доллара много преимуществ: он удобен в платежных системах, требует гораздо меньших затрат на выпуск и обслуживание, нежели физическая валюта, предполагается, что он способен также приостановить рост биткоина и стать в некотором роде альтернативой криптовалюте.

«С другой стороны, цифровой доллар может вызвать рост инфляции в США. ФРС также чувствует давление со стороны банковской системы, которая, как и во многих других странах, выступает в защиту традиционных денежных знаков, — сказала эксперт. — Судя по тому, как обстоят дела сейчас, цифровой доллар вряд ли будет введен в ближайшее время. Подобные нововведения стоит рассматривать в перспективе трех-пяти лет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что появление цифровых валют может привести к тому, что привычные национальные валюты перестанут выполнять функции денег.

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