Москва, , 19:02 — REGNUM В росте государственного долга России нет ничего плохого, но важно, чтобы эти деньги шли на развитие экономики, а не на покрытие бюджета прошлых лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил лидер фракции «Партии Роста» в горсовете Набережных Челнов, предприниматель Руслан Нигматулин. Так он прокомментировал новость о том, что в 2020 году государственный долг России вырос почти на 40%.

«Если страна развивается, она априори не может этого делать без займа. На какие-то программы, модернизацию берут кредиты, — сказал Нигматулин. — У США, например, и других развитых стран госдолг больше 100%. У Греции уровень займа тоже более 100%, но он шел на погашение дефицита бюджета предыдущих лет, поэтому развития экономики не было. Сейчас объем общемирового госдолга стремится к 100%, потому что после пандемии все страны запускают свою экономику. Раньше такие большие долги были только после войны».

Для эффективного использования займа, как пояснил эксперт, должны быть определены приоритетные программы, к примеру программы модернизации производства с использованием IT-технологий.

«В нашей стране важно вкладывать в развитие несырьевых секторов экономики. Необходима самодостаточная экономика замкнутого цикла, как в Китае, чтобы мы сами себя обеспечивали всем необходимым, — сказал бизнесмен. — Тогда население будет жить богаче, покупательская способность вырастет, деньги будут оборачиваться внутри страны и работать на Россию и ее граждан».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что увеличенный в 2020 году до 17,8% от ВВП размер государственного долга России находится на вполне комфортном уровне.

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