Москва, 24 февраля, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, прибывшим в Москву с первым официальным зарубежным визитом. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщили в администрации главы государства.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Садыром Жапаровым

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Российский лидер подчеркнул особую важность сохранения в республике статуса русского языка как официального и выразил надежду на то, что новым киргизским властям удастся нормализовать внутриполитическую ситуацию в стране.

Также он еще раз поздравил Жапарова со вступлением в должность президента и добавил, что «рад тому, что Россия занимает первое место в торгово-экономических связях Киргизии».

Подводя итог, Путин отметил, что Россия оказывала и продолжает оказывать помощь Киргизии в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

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