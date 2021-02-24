Оттава, , 19:16 — REGNUM В Канаде можно уже летом ожидать послабления карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом пишет 24 февраля CP24 со ссылкой на заявление главного санитарного врача страны Терезы Тэм.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

«Я думаю, что мы снимем ограничения до сентября, но все зависит от нескольких факторов. Например, насколько быстро мы распространим вакцины, и сколько будет зафиксировано новых штаммов COVID-19», — рассказала Тэм.

Главный врач также отметила, что меры социального дистанцирования и обязательное ношение масок могут сохраниться до осени.

К концу марта правительство Канады планирует вакцинировать примерно 3 млн человек, а к концу июля — около 14 млн. К сентябрю вакцину должны получить уже все желающие.

Напомним, что за последние две недели поставки доз вакцины в Канаду увеличились и 22 февраля в стране сделали рекордное количество прививок за день — почти 62 тыс. С начала пандемии в Канаде было распределено примерно 1 619 568 доз вакцины от коронавируса.