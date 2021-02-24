Лондон, , 18:58 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $67 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 24 февраля.

По состоянию на 18:39 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent росла на 2,8% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигала $67,2 за баррель.

В последний раз баррель нефти данной марки стоил больше $67 в январе 2020 года.

Тем временем фьючерсы на нефть WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 2,27% — до $63,07 за баррель.