Москва, , 18:56 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заверил российского лидера, что новые власти республики продолжат соблюдать все ранее достигнутые с Россией договоренности.

«Мы намерены и далее углублять нашу евразийскую интеграцию в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС. Это приоритет внешнеполитического курса страны», — подчеркнул он.

Также киргизский президент отметил эффективность и безопасность российской вакцины, подтвержденные международным сообществом, и выразил надежду на скорое начало кампании по вакцинации в Киргизии.

Подводя итог, Садыр Жапаров пригласил Владимира Путина посетить Киргизию с официальным визитом.

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