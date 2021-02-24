Москва, , 18:52 — REGNUM Ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории СНГ стабилизируется. Об этом заявили 24 февраля в Роспотребнадзоре по итогам заседания координационного совета по проблемам санитарной охраны стран СНГ, прошедшего в режиме видеоконференции.

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"В целом в странах СНГ отмечается стабилизация ситуации со снижением новых случаев заболевания COVID-19», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что улучшению эпидемической обстановки способствуют «поддержание высоких показателей тестирования, соблюдение профилактических мер и социальной дистанции, а также старт прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции».

Сообщается также, что с учётом постепенного возобновления трансграничного передвижения участниками заседания была подчёркнута важность использования современных инструментов санитарно-карантинного контроля за въезжающими лицами.

В том числе, как отмечается, обсуждалась возможность применения на территории СНГ мобильных приложений, обеспечивающих передачу результатов тестирования в электронном виде.

В видеоконференции приняли участие представители уполномоченных органов Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и России, а также представители Европейского регионального бюро ВОЗ, постоянные полпреды стран СНГ и Исполнительного комитета СНГ.