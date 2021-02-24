Ханты-Мансийск, , 18:52 — REGNUM В Югре возобновляется деятельность концертных залов, в том числе филармоний, органных залов, с учётом заполняемости не более 50%. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Однако до 31 марта 2021 года продлены ограничения на работу детских игровых комнат и развлекательных центров для детей. А также на работу кальянных, развлекательных и досуговых заведений за исключением кинотеатров.

Кроме того, продлён режим обязательной самоизоляции для пенсионеров 65 лет и старше, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин.