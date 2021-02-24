Милан, Италия, , 18:51 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Милан» (Италия) Хакан Чалханоглу (Турция) близок к продлению контракта с командой. Об этом 24 февраля сообщает «Матч ТВ».

Агент спортсмена прибыл на встречу со спортивным директором клуба Паоло Мальдини, чтобы согласовать условия нового контракта игрока — до 2025 г.

Ранее «Милан» предлагал футболисту 4 млн евро в год, а Чалханоглу хочет на 1 млн евро больше.

В этом сезоне он принял участие в 28 матчах, забил 6 мячей, сделал 11 результативных передач.