Челябинск, , 18:42 — REGNUM На юге Челябинской области с занесённых снегом трасс был спасены 1521 человек. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: аномалии в России и мире — трансляция»

Их эвакуировали с мест заторов, которые возникли из-за метели. Также из сугробов вызволили 303 автомобиля. В 15 пунктах временного размещения были размещены 770 человек.

Сейчас спасатели продолжают работы по стабилизации обстановки трассах юга региона. Как сообщало ИА REGNUM, с 23 февраля в регионе бушует метель. Непогода сопровождается аномально низкой температурой воздуха.