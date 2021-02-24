Курск, , 18:41 — REGNUM В Курской области завершили вакцинацию от коронавируса 13 тысяч 735 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 февраля в пресс-службе областной администрации.

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Первым компонентом вакцины привиты 39 тыс. 64 человека.

Регион получил очередную партия вакцины «Спутник V» — 2 тыс. 600 доз. Ранее Курская область получила 47 тыс. 367 доз препарата. На территории области работает 39 прививочных пунктов.

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