Москва, , 18:41 — REGNUM Полузащитник Квинси Промес рассказал, почему решил перейти из футбольного клуба «Аякс» (Амстердам) в «Спартак» (Москва). Об этом 24 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кстати, Промес уже играл за «Спартак» в 2014—2018 гг.

«Я снова хочу быть важным для команды игроком, хочу играть. В том числе на чемпионате Европы. … Мне просто нужно доказать что я готов, нахожусь в достаточном игровом тонусе. Надеюсь, верну хорошую форму, и тогда не буду сомневаться в своём месте в составе», — рассказал Промес на YouTube-канале «Аякса».

Ранее «Аякс» объявил, что «Спартак» купил игрока за 8,5 млн евро.

В этом сезоне футболист провёл 25 встреч за нидерландскую команду, забил 6 мячей, отдал 1 результативную передачу.