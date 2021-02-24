Салехард, , 18:36 — REGNUM Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил с 70-летием основательницу этностойбища «Земля надежды», писателя, создательницу модели кочевого образования Анну Неркаги с 70-летием, вручив ей знак «За заслуги перед Ямалом». Об этом 24 февраля 2021 года сообщает пресс-служба главы региона.

Дмитрий Артюхов и Анна Неркаги в этностойбище «Земля надежды» среди юных воспитанников писательницы Пресс-служба губернатора ЯНАО

Анна Неркаги является автором уникальной модели кочевого образования для детей тундровиков. С 1978 года является членом Союза писателей СССР, лауреат многочисленных литературных премий, была выдвинута несколькими российскими университетами на соискание Нобелевской премии по литературе. Анна Неркаги считается самым издаваемым автором Ямала.

Напомним, что по мотивам повестей Анны Неркаги были сняты два художественных фильма «Анико из рода Ного» и «Белый ягель» о жизни коренных малочисленных народов Севера. Фильм «Белый ягель» получил приз зрительских симпатий Московского международного кинофестиваля 2014 года.

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