Челябинск, , 18:36 — REGNUM В Челябинской области девять грузовиков застряли на занесённой снегом трассе. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

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Затор возник в Верхнеуральском районе на участке дороги Ржавка — Смеловский. К месту произошедшего следуют автогрейдер и пожарно-спасательный расчёт. У водителей имеется запас топлива. С ними поддерживается связь.

Как сообщало ИА REGNUM, на Южном Урале с 23 февраля бушует метель. В 12 муниципалитетах региона введён режим ЧС. Также из-за непогоды порядка 30 тыс. человек остались без электричества, На помощь местным электрикам приехал их коллеги из Свердловской области и из Пермского края.