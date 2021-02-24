Киев, , 18:34 — REGNUM Новый украинский телеканал «Перший незалежний» («Первый независимый»), созданный на базе закрытых украинскими властями телеканалов 112, Zik и NewsOne, начнёт вещание вечером 26 февраля. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информированный источник.

Телевизор Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Вещание [нового телеканала] начнётся 26 февраля в 18:00», — сказал собеседник агентства.

По его словам, такое время запуска телеканала связано с прайм-таймом для аудитории.

Ранее украинское издание Vesti.ua со ссылкой на источники в медиа-среде сообщало о том, что Нацсовет по вопросам телерадиовещания Украины выдала «Першому Незалежному» лицензию ещё 18 января 2019 года — то есть, более двух лет назад. Собственником телеканала, по данным издания, на тот момент было ООО «Тайм-медиа» Романа Любицкого, ранее являвшегося директором телеканала Zik.