Оттава, , 18:27 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» объявил об уходе Клода Жюльена с поста главного тренера. Также к отставку подал его помощник Кирк Мюллер. Об этом 24 февраля сообщается на сайте канадцев.

Врио главного тренера станет Доминик Дюшарм.

«Благодарен Клоду и Кирку за их вклад. … В Дюшарме вижу очень многообещающего тренера. Думаю, он привнесет новую энергию, и команда сможет добиться хороших результатов. Пришло время перемен», — отметил генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен.

Жюльен возглавлял «Канадиенс» с 2017 г. После 18 матчей этого сезона регулярного чемпионата НХЛ команда занимает IV место в Северном дивизионе.

В последних 6 матчах команда потерпела 5 поражений.