Кабул, 24 февраля, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Мощный взрыв произошел на одной из военных баз армии Афганистана в провинции Газни, сообщает 24 февраля РИА Новости со ссылкой на местные власти.

U.S. Army Взрыв. Афганистан

Агентство утверждает, что взрыв произошел на военной базе в районе населенного пункта Урузган.

Очевидцы сообщают, что ударная волна от этого взрыва была настолько мощной, что разрушила дома, расположенные около военной базы.

О количестве пострадавших или погибших информации пока нет.

Местные жители считают, что взрыв устроили боевики радикального движения «Талибан» (организация, запрещенная в РФ), прокопавшие подземный тоннель к базе и заложившие там большое количество взрывчатки.

Информация уточняется.