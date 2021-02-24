Киев, , 18:22 — REGNUM В правительстве Украины рассчитывают, что ближе к лету в стране стартует коммерческая продажа вакцин, что создаст возможность для летнего отдыха украинцев за рубежом.

Об этом 24 февраля пишет издание «Европейская правда» со ссылкой на источник в правительстве.

Источник утверждает, что в первой декаде марта Украина получит свою долю вакцин Pfizer, а до конца марта начнутся поставки вакцины Sinovac и счет пойдет на «миллионы доз».

В целом, по словам собеседника издания, в течение нынешнего года планируется вакцинировать 16 млн украинцев, а через два года — не менее 22 млн человек.

При этом в правительстве помнят, что по статистике только 43% граждан готовы вакцинироваться, причем значительная часть согласных на вакцинацию имеет дополнительные условия.

ИА REGNUM напоминает, что 24 февраля на Украине официально стартовала вакцинация от CОVID-19. В стране используют индийский препарат Covishield, сделанный по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca. В первую волну вакцинации попадают медицинские работники, силовики и военные.