Нью-Йорк, США, 24 февраля, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Характер отношений России и США теперь, после речи американского президента Джо Байдена на Мюнхенской конференции по безопасности, вызывает вопросы, сообщил 24 февраля журналистам первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Джо Байден

Он отметил, что заявления Байдена «вызывают обеспокоенность насчёт того, как мы будем взаимодействовать с США по существу».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Байден заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Москва старается «подорвать трансатлантическое единство».