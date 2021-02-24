Москва, , 18:16 — REGNUM Россиянки завоевали четыре золотые медали из шести, четыре серебряные и одну бронзовую на этапе Гран-при Международного турнира по художественной гимнастике. На этапе Кубка чемпионок весь пьедестал почета, как в индивидуальном многоборье, так и в групповых упражнениях заняли спортсменки сборной России.

В турнире, который прошел с 19 по 21 февраля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, приняли участие сильнейшие спортсменки из более чем 20 стран. Впервые с начала пандемии коронавируса состязание проводилось в традиционном формате.

«Этот турнир — живое свидетельство того, что все вместе мы уверенно противостоим пандемии, побеждаем ее, — заявил в ходе официальных мероприятий первый вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, президент Федерации художественной гимнастики города Москвы и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. — Благодаря таланту и усилиям тренеров и гимнасток мы вновь стали свидетелями не просто спортивного состязания, а настоящего праздника мастерства, красоты и гармонии! Большое спасибо вам за потрясающее зрелище и удивительный пример воли к победе и огромной внутренней силы».

Гурьев добавил, что ФосАгро является традиционным партнером Всероссийской федерации художественной гимнастики, Федерации шахмат России, оказывает содействие Фонду поддержки Олимпийцев России, Всероссийской федерации плавания, Федерации лыжных гонок России, региональной спортивной федерации дзюдо Санкт-Петербурга, волейбольным клубам «Северянка» (Вологодская область) и «Протон» (Саратовская область), баскетбольному клубу «Автодор» (Саратовская область), команде по спидвею СК «Турбина» (Саратовская область).

ФосAгро ведет целенаправленную работу по популяризации здорового образа жизни и созданию комфортных условий для занятий спортом на своих предприятиях и в регионах присутствия. На производственных площадках построены физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-залы и бассейны, в которых сотрудники могут регулярно тренироваться.

Компания содействует развитию всероссийского проекта «Детям России — образование, здоровье, духовность» (ДРОЗД), которое создало в 2003 г. С пятилетнего возраста подопечные занимаются в спортивных школах и секциях по различным направлениям: художественная гимнастика, плавание, волейбол, баскетбол, шахматы, легкая атлетика, футбол, хореография, бокс, полиатлон, лыжи, получают дополнительное образование. На постоянной основе в секциях «ДРОЗД» занимаются около шести тысяч детей. Среди воспитанников движения «ДРОЗД» шесть победителей соревнований международного уровня, 18 победителей всероссийских соревнований, 24 мастера спорта, 129 кандидатов в мастера спорта.

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