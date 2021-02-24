Ижевск, , 18:12 — REGNUM В Удмуртии в ближайшие сутки сохранятся аномальные морозы. Однако 26 февраля в республике несколько потеплеет, сообщает Гидрометцентр региона.

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Так, 25 февраля ночью температура воздуха опустится до — 30… — 35 °C, в дневные часы столбики термометров поднимутся до — 16… — 21 °C.

С 26 февраля начнется постепенное потепление. В ночные часы ожидается, что будет около — 22… — 27 °C, к вечеру температура воздуха поднимется до — 11… — 16 °C. Может пойти небольшой снег.

27 февраля, в субботу, на характер погоды будет влиять циклон. В ночные часы температура воздуха составит — — 15… — 20 °C., днем до — — 4… — 9 °C. Ожидается продолжительный, местами сильный снег, на дорогах снежные заносы и накат, ветер усилится до 12−14 м/с.

28 февраля ветер и снег начнут немного ослабевать, температура воздуха незначительно понизится.

По предварительному прогнозу синоптиков, в начале весны в Удмуртии похолодает.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение уходящей зимы неоднократно в республике наблюдались 30-градусные морозы. Так было на Крещение, а также в прошедшие выходные. С 21 по 23 февраля в ожоговое отделение 1 РКБ в Ижевске поступили 27 пациентов с обморожениями. Из них 11 гражданам потребовалась госпитализация.

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