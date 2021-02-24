Липецк, , 18:12 — REGNUM В Липецке 218 школьников находятся на дистанционном обучении. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 февраля в пресс-службе мэрии.

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В десяти классов восьми школ число детей, заболевших ОРВИ, превышает 20%. Их отправили на недельный карантин. Осваивать программу дети будут в это время дистанционно.

Кроме того, 16 школ, а также начальные классы школы № 65 и первые классы школы № 18 находятся на плановых каникулах.

По данным городского департамента образования, на больничном находятся более 3,5 тысячи школьников — 6,1% от общего числа. Из педагогов болеют 115 человек — 3,8%.

За родителями школьников по-прежнему остаётся право перевести детей на дистанционное обучение. Для этого директору учебного заведения нужно подать соответствующее заявление.