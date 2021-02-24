Киев, , 18:08 — REGNUM Правительство Украины на заседании 24 февраля внесло изменения в стратегию управления государственной границей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Аваков Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, в документе официально зафиксирована задача восстановить полный контроль над границей с Россией до 2025 года. Соответствующая поправка принята по предложению главы МВД страны Арсена Авакова.

«Правительству обеспечить… готовность к охране украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областей после восстановления контроля над ним и само планирование мероприятий по восстановлению охраны украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — говорится в стратегии.

Министры пока отдельно не комментировали прессе утверждение «поправки Авакова».

ИА REGNUM напоминает, что осенью прошлого года в ходе празднования Дня пограничника президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в полном объеме восстановит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях. Конкретную дату этого президент тогда не назвал.

«Именно наши пограничники будут теми, кто засвидетельствует, что деоккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей состоялась полностью», — сказал Зеленский и призвал госпогранслужбу «готовиться к этому дню».