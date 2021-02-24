Калуга, , 18:35 — REGNUM В Калуге таяние снега серьезно осложнит обстановку не только на дорогах и во дворах. Уже начались процессы таяния снега, который скопился на кровле, заявил 24 февраля городской голова Дмитрий Денисов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Оттепель в городе Kaluga-gov.ru

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Градоначальник потребовал перестроить работу коммунальщиков и управляющих компаний с учётом резко меняющейся погодной обстановки. В областном центре с мокрой снежной кашей, в которую после начала оттепели превратится накатанный снег, будут бороться непрерывным подметанием проезжей части. Чтобы вода не скапливалась, в снежных валах будут делать разрывы, а забитые снегом решетки ливневой канализации прочищать. Эта работа уже началась. Большая часть решеток от снега очищена. Ситуация контролируема.

«Сейчас новая напасть — это вода. Воду нужно отводить. И ни в коем случае не повторять ошибок, которые в прошлые годы были сделаны — когда низкоквалифицированных работников привлекали к уборке кровель и прочистке ливнестоков, поскольку ущерб был нанесен очень значительный — мембранам, покрытиям, гидроизоляции кровель. В результате еще хуже сделали», — сказал Дмитрий Денисов.

По информации синоптиков, после обильного снегопада в ближайшие дни в регионе ожидается потепление до +5 градусов. Ниже нуля температура не опустится даже ночью.

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