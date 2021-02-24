Челябинск, 24 февраля 2021, 18:03 — REGNUM В Челябинской области режим ЧС из-за непогоды ввели уже в 13 муниципалитетах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
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Тринадцатым стал Нязепетровск. Ранее на такую меру пошли главы Локомотивного, также зоной ЧС стали Агаповский, Брединский, Верхнеуральский, Варненский, Каталинский, Кизильский, Троицкий, Кунашакский, Нагайбакский, Чесменский и Октябрьский, районы. А власти Кыштымскоо городского округа объявили режим повышенной готовности.
Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области продолжаются метели. Ограничение движения транспорта по региональным автодорогам продлено до 10:00 25 февраля.