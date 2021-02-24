Йошкар-Ола, , 17:56 — REGNUM В 2020 году на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в Марий Эл было выделено 3,432 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

На эти средства было приведено в нормативное состояние 152,3 км республиканских трасс и 18,5 км дорог в Йошкар-Олинской агломерации. Запланированный на год объем работ перевыполнен на 18,8% и 23,1% соответственно.

На региональный проект в текущем году планируется направить 2,876 млрд рублей, что на 556 млн рублей или более чем 16% меньше объема финансирования в предыдущем году. В нормативное состояние будет приведено 186,7 км автодорог республиканского значения и 11,9 км автотрасс в Йошкар-Оле.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл до середины февраля были законтрактованы 98% дорожных объектов, ремонт которых запланирован в 2021 году. По объему законтрактованных средств Марий Эл занимает 20-е место среди все регионов РФ. Кроме того, уже заключено семь контрактов на ремонт дорог в 2022 году, включая работы по строительству магистральной дороги в створе улиц Кирова и Строителей в Йошкар-Оле.