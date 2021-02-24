Киев, , 17:59 — REGNUM В МВД Украины призвали протестующих не нарушать закон во время митингов, как это это было накануне возле офиса президента.

Об этом в эфире украинского телевидения заявил 24 февраля заместитель главы ведомства Антон Геращенко.

Силовик отметил, что на акции 23 февраля в отношении правоохранителей была применена «грубая сила».

«В частности, полицейским и национальным гвардейцам брызгали прямо в лицо и глаза слезоточивым газом, были сорваны шлемы, сожжено государственное имущество», — пожаловался Геращенко.

Он отметил, что такое поведение нельзя оправдать, ведь «это нечестно и несправедливо».

«Мы не допустим такого отношения к полицейским. Мы требуем от протестующих митинговать с соблюдением Конституции — мирно, без насилия, без нападения на полицейских», — заявил замглавы МВД Украины.

Также Геращенко выразил мнение, что у протестующих стояла задача заставить полицейских давать сдачи.

«Мы специально не выдавали полиции ни дубинок, ни слезоточивого газа, чтобы не допустить насилия со стороны полиции», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 23 февраля возле офиса президента Зеленского состоялась акция протеста в связи с обвинительным приговором радикалу Сергею Стерненко, в ходе которой произошли масштабные столкновения протестующих и полиции. По итогам акции было задержано 24 протестующих, в тот же вечер их отпустили. Вместе с тем, организаторы уже объявили, что следующая акция протеста по «делу Стерненко» состоится 27 февраля.