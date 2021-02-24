Нью-Йорк, США, 24 февраля 2021, 17:52 — REGNUM Развитие ситуации вокруг иранской ядерной программы находится под контролем и внушает оптимизм, сообщил 24 февраля журналистам первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Комментируя визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Иран, российский дипломат сказал, что Москва очень воодушевлена итогами этой поездки. По его словам, это событие «добавляют уверенности».

«По этой причине мы настроены довольно оптимистично и считаем, что ситуация устойчивая и контролируемая».
Полянский

Российский дипломат положительно оценил последние действия Вашингтона в отношении Тегерана. Он добавил, что следующий вопрос — как США вернутся в ядерную сделку с Ираном.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, визит Гросси в Тегеран состоялся накануне, 23 февраля.

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